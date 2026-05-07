Хамзат Чимаев сообщил, когда надеется провести следующий бой в UFC

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев сообщил, что надеется провести следующий поединок в октябре.

«Сейчас я стараюсь сосредоточиться исключительно на поединке с Шоном. Посмотрим, как я буду себя чувствовать после боя с ним. Надеюсь, что смогу подраться в октябре в Абу-Даби. Это мой дом, арена находится всего в пяти минутах езды от меня. Это было бы здорово», – приводит слова Чимаева пресс-служба UFC.

Напомним, 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США) Чимаев сразится с бывшим обладателем титула американцем Шоном Стриклендом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.