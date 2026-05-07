Топурия ответил, планирует ли отпраздновать победу над Гэтжи перед боем с американцем

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия ответил, планирует ли отпраздновать победу над американцем Джастином Гэтжи до боя с ним, как он сделал это в преддверии поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой, состоявшемся на турнире UFC 317 в июне 2025 года.

«Мы поступим так и в этом бою. Мы отпразднуем [победу] перед боем… Да, мы уже знаем, как всё будет организовано. Многие посетят это шоу», — сказал Топурия в интервью ESPN.

Напомним, поединок Топурия – Гэтжи состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме США.

