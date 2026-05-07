Александр Волков поделился ожиданиями от боя с Кортес-Акостой на UFC 328

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков поделился ожиданиями от поединка с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Его ждёт тяжёлый бой, много сложных решений, много неудобных ситуаций, как я предполагаю. А что будет, мы увидим.

Откуда у него прорезался нокаутирующий удар? Может, тренироваться по-другому стал, сложно сказать… Нащупал свою сильную сторону. Или как-то соперники его недооценивали и подставлялись. Очень много факторов», — приводит слова Волкова издание MMA.Metaratings.ru.

Волков вызвал на бой Кортес-Акосту шуточным роликом