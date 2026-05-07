«Я не доработал». Александр Волков назвал свою ошибку в поединке с Ганом

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков высказался о поражении в поединке с французом Сирилем Ганом, состоявшемся на турнире UFC 310 в декабре 2024 года.

«Мне в течение поединка казалось, что я выигрываю. Я понимал после боя, что я сам отпустил момент, не дожал. Потому что я выиграл первый раунд, проявлял себя в других раундах хорошо… Просто пытался поймать его на контратаке, поэтому начал работать вторым номером. То есть надо было поменять немножко манеру ведения поединка. Я просто понимал, что не доработал. Ну и… к самому себе были претензии, что я мог сделать лучше», — приводит слова Волкова издание MMA.Metaratings.ru.