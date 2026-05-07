«Парни крутятся как в русской рулетке». Чимаев — о желании покинуть средний вес UFC

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев высказался о желании уйти из дивизиона после боя с американцем Шоном Стриклендом, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Шон — это не большой бой для меня. Потому что парень, которого я побил до этого, забрал все пять раундов, дю Плесси, он дважды побил его. Если я останусь здесь, побью Шона, затем Имавова… Имавов проиграл Шону. Какой смысл? Парни крутятся как в русской рулетке. Нет, мне нужны большие бои.

Алекс Перейра, если он проиграет, он спустится, и это большой бой, большое имя. Если же нет, я перейду в тяжёлый вес», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Чимаев отрабатывает удары локтями перед боем со Стриклендом