Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Парни крутятся как в русской рулетке». Чимаев — о желании покинуть средний вес UFC

«Парни крутятся как в русской рулетке». Чимаев — о желании покинуть средний вес UFC
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев высказался о желании уйти из дивизиона после боя с американцем Шоном Стриклендом, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Шон — это не большой бой для меня. Потому что парень, которого я побил до этого, забрал все пять раундов, дю Плесси, он дважды побил его. Если я останусь здесь, побью Шона, затем Имавова… Имавов проиграл Шону. Какой смысл? Парни крутятся как в русской рулетке. Нет, мне нужны большие бои.

Алекс Перейра, если он проиграет, он спустится, и это большой бой, большое имя. Если же нет, я перейду в тяжёлый вес», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 328: Стрикленд провоцирует. Сможет ли сдержаться Чимаев? LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 328: Стрикленд провоцирует. Сможет ли сдержаться Чимаев? LIVE

Чимаев отрабатывает удары локтями перед боем со Стриклендом

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android