Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сидельников: для американского зрителя Ган и Перейра интереснее Волкова

Сидельников: для американского зрителя Ган и Перейра интереснее Волкова
Комментарии

Экс-тяжеловес Bellator, а ныне генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о карьерных трудностях бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC соотечественника Александра Волкова.

«Есть небольшое непонимание, почему за временный титул дают возможность подраться Гану и Перейре. С другой стороны, мы понимаем, что для американского зрителя это противостояние интереснее боёв Александра Волкова. Это факт. Да, нам, российским зрителям, интереснее болеть за Сашу Волкова. Но они же дерутся на их территории. А если Саша Волков победит Кортес-Акосту, то это будет в плюс его карьере. А если Волков выиграет пояс UFC, то для них это будет крахом. Поэтому они будут это откатывать и откатывать», — сказал Сидельников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 328: Чимаев и Стрикленд дадут огня. Ждём массовую драку? LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 328: Чимаев и Стрикленд дадут огня. Ждём массовую драку? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android