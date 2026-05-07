Сидельников: для американского зрителя Ган и Перейра интереснее Волкова

Экс-тяжеловес Bellator, а ныне генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о карьерных трудностях бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC соотечественника Александра Волкова.

«Есть небольшое непонимание, почему за временный титул дают возможность подраться Гану и Перейре. С другой стороны, мы понимаем, что для американского зрителя это противостояние интереснее боёв Александра Волкова. Это факт. Да, нам, российским зрителям, интереснее болеть за Сашу Волкова. Но они же дерутся на их территории. А если Саша Волков победит Кортес-Акосту, то это будет в плюс его карьере. А если Волков выиграет пояс UFC, то для них это будет крахом. Поэтому они будут это откатывать и откатывать», — сказал Сидельников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.