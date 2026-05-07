Александр Волков высказался о перспективах Гейбла Стивесона в UFC

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Александр Волков высказался о перспективах олимпийского чемпиона по вольной борьбе американца Гейбла Стивесона в организации.

«Серьёзный парень. Думаю, что в топ-15 он зайдёт достаточно быстро. Посмотрим, как он дальше будет действовать в UFC… Сложно сказать. Здесь же очень много факторов. Очень много давления с разных сторон, ментального… И бойцы выходят с немножко другой мотивацией. Надо посмотреть его в действии, немножко проверить его», — приводит слова Волкова издание MMA.Metaratings.ru.

