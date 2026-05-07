Хамзат Чимаев оценил вероятность проведения схватки с Кайлом Снайдером в RAF

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев высказался о возможности проведения схватки с олимпийским чемпионом по вольной борьбе американцем Кайлом Снайдером на коммерческом турнире под эгидой организации Real American Freestyle (RAF).

«Если гонорар будет хорошим, конечно… Если же нет, я не приму такой матч. Если я хочу побороться с олимпийским чемпионом, нужно ехать на Олимпийские игры за ОАЭ. Это также одна из возможностей», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Ранее Чимаев рассказал, почему стал называть себя Борзом.

Хамзат Чимаев борется с двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым