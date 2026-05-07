«Ты чёртов идиот и трус». Вальдо Кортес-Акоста — о стычке с Джошем Хокитом

Тяжеловес UFC Вальдо Кортес-Акоста на медиадне турнира UFC 328 рассказал, как столкнулся с Джошем Хокитом после того, как тот назвал его «никудышным отцом» на турнире UFC 324 в январе.

«Мало того, что он говорил обо мне — он говорил о моей семье, моих детях, и ещё куча всего вылетело из его рта. Я не знаю, в каком он был образе, чтобы так говорить. Я встретил его в Apex и подошёл к нему. Залез в ринг, посмотрел на него как следует и сказал: «Ты ничего не стоишь. Лучше готовься, потому что однажды мы с тобой подерёмся.

Позже я встретил его у лифта, и он сказал: «Прости меня. Пожалуйста, прости. Это было только ради заголовков, чтобы мы с тобой заработали денег в бою». Я ответил: «Ты чёртов идиот, ты трус», — приводит слова Кортес-Акосты издание MMA Junkie.

Кортес-Акоста встретится с Александром Волковым на турнире UFC 328, который пройдёт в ночь на воскресенье в Ньюарке. В случае победы он рассчитывает на титульный бой с Томом Аспиналлом.