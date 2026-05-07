Трамп — о турнире UFC в Белом доме: весь народ приглашён, вход бесплатный

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете на встрече с участниками турнира UFC Freedom 250 заявил, что июньское шоу станет историческим для Белого дома.

«Я думаю, это будет крупнейшее событие, которое мы когда-либо проводили в Белом доме. В основном Белый дом не проводит спортивные мероприятия. Это величайшие чемпионы. Это лучшие бойцы в мире. Вы можете понять это, просто взглянув на них. Весь народ приглашён. Наша страна приглашена на это. Вход бесплатный», — приводит слова Трампа издание Yahoo Sports.

На встрече присутствовали Илия Топурия, Джастин Гэтжи, Алекс Перейра и Сириль Ган. Топурия в шутку спросил Трампа: «Почему ты даёшь сложнейшее испытание своему другу?» — имея в виду, что Гэтжи — единственный американец среди четырёх участников. Турнир UFC White House пройдёт 14 июня.