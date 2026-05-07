Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC Барнетт: тяжёлый дивизион сейчас в худшем состоянии за долгое время

Экс-чемпион UFC Барнетт: тяжёлый дивизион сейчас в худшем состоянии за долгое время
Комментарии

Бывший чемпион UFC Джош Барнетт раскритиковал состояние тяжёлого дивизиона и предложил UFC провести однодневный или двухдневный турнир с участием восьми тяжеловесов.

«Тяжёлый дивизион сейчас в худшем состоянии за долгое время. В верхней части есть действительно отличные бойцы вроде Тома Аспиналла и Сириля Гана. Но сейчас это просто куча больших, тяжёлых и неуклюжих ударов ногами или кулаками плюс борьба, и ничего больше. Раньше вы видели шахматные партии, которые переходили в жестокие драки и обратно. Сейчас всё иначе. Я думаю, что UFC нужно сделать то, что они буквально не будут делать, — восьмиместный турнир. Встряхнуть дивизион, дать всем парням шанс», — приводит слова Барнетта MSN.

Материалы по теме
Александр Волков высказался о перспективах Гейбла Стивесона в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android