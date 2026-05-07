Экс-чемпион UFC Барнетт: тяжёлый дивизион сейчас в худшем состоянии за долгое время

Бывший чемпион UFC Джош Барнетт раскритиковал состояние тяжёлого дивизиона и предложил UFC провести однодневный или двухдневный турнир с участием восьми тяжеловесов.

«Тяжёлый дивизион сейчас в худшем состоянии за долгое время. В верхней части есть действительно отличные бойцы вроде Тома Аспиналла и Сириля Гана. Но сейчас это просто куча больших, тяжёлых и неуклюжих ударов ногами или кулаками плюс борьба, и ничего больше. Раньше вы видели шахматные партии, которые переходили в жестокие драки и обратно. Сейчас всё иначе. Я думаю, что UFC нужно сделать то, что они буквально не будут делать, — восьмиместный турнир. Встряхнуть дивизион, дать всем парням шанс», — приводит слова Барнетта MSN.