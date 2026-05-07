Муслим Салихов снялся с турнира UFC в Макао из-за перенесённой операции на локте

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Муслим Салихов сообщил, что перенёс операцию на локте и выбыл из состава участников турнира UFC Fight Night 277 в Макао, где должен был встретиться с австралийцем Джейком Мэттьюсом.

«К сожалению, ожидание и реальность не всегда совпадают, и травмы случаются, когда ты этого не ожидаешь. Сегодня врачи сделали операцию на локте, восстановление займёт пару недель, и я скоро буду в строю. Сожалею, что этот бой не увидят фанаты UFC, но я обязательно вернусь и ещё покажу хорошие бои», — написал Салихов в социальных сетях, опубликовав фото из больничной палаты.

Турнир UFC Fight Night 277 пройдёт в Макао в конце месяца.