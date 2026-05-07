Рокхолд — о Стрикленде: Шон — настоящий кусок дерьма
Американский боец Люк Рокхолд, который помогает действующему чемпиону UFC в среднем весе Хамзату Чимаеву готовиться к титульной защите против Шона Стрикленда на турнире UFC 328, объяснил, почему испытывает неприязнь к американскому бойцу.
UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд
«Шон — настоящий кусок дерьма. Я не знал, кто он такой, когда он впервые заявился в наш тренировочный лагерь. Припёрся к нам на порог — громкий, глупый придурок. Он пытался избивать ребят, которые ему помогали, и настойчиво старался отправить их в нокаут, даже когда уже и так причинил им боль. В общем, это неприятный человек, лично мне находиться рядом с ним вообще не хочется, он просто нехороший человек», — приводит слова Рокхолда MMA Junkie.
