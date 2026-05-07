Хабиб Нурмагомедов отреагировал на сейв Сафонова в полуфинале Лиги чемпионов

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в своём телеграм-канале отреагировал на игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

Нурмагомедов опубликовал видео с моментом, где Сафонов кулаком выбивает мяч после подачи мюнхенцев со штрафного, подписав его: «Матвей» и смайлик кулака.

Сафонов провёл весь матч, совершил пять сейвов и помог «ПСЖ» выйти в финал по сумме двух встреч (6:5). Россиянин стал первым футболистом из России, дважды подряд вышедшим в финал Лиги чемпионов. В прошлом сезоне парижане выиграли трофей, разгромив «Интер» (5:0). Финал с «Арсеналом» пройдёт 30 мая.

