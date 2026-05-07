Умар Кейн: Малыхин никогда не победит меня

Чемпион ONE в тяжёлом весе Умар Кейн высказался о предстоящем бое с российским тяжеловесом Анатолием Малыхиным, который состоится 15 мая в Бангкоке.

«Я изменил всё, улучшил каждое качество. Идёт новый Умар. Будьте уверены, я стану сильнее, мощнее и быстрее. В то же время Анатолий тоже станет лучше. Было бы ошибкой недооценивать его. Он замолчал, потому что знает: я лучше. Он не говорит сейчас, потому что боится. Если он будет говорить, а потом проиграет, это будет нехорошо для него. Не поймите меня неправильно, он хороший боец. Но после встречи с ним я знаю, что мы не на одном уровне. Между нами большая разница. Он никогда не победит меня», — приводит слова Кейна ONE Championship.

Напомним, в ноябре 2024 года на ONE 169 Малыхин уступил Кейну раздельным решением судей, потерпев единственное поражение в карьере (14-1) и лишившись титула.

