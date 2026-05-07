Джо Роган предложил PFL заполнить нишу, которую упускает UFC

Комментатор UFC Джо Роган в подкасте JRE MMA Show #178 призвал PFL запустить лигу муай-тай в четырёхунциевых перчатках, заявив, что UFC упускает эту возможность.

«Может, вам, ребята, стоит запустить чёртов муай-тай в маленьких перчатках. UFC лажает с этим. Я отправлял Дане [Уайту] кучу разных боёв: «Смотри, вот что люди хотят видеть». Все освистывают, когда бой переходит в партер и становится скучным. А это дерьмо никогда не бывает скучным. Может, вы подхватите? Это может быть тем самым ходом, который выделит вас», — заявил Роган.

Он отметил, что ONE Championship уже использует четырёхунциевые перчатки в муай-тай, и это приводит к зрелищным нокаутам, фактически затмившим ММА-дивизионы организации. Комментатор PFL Дэн Харди ответил, что предлагал сотни идей для промоушена, но даже очевидные изменения — например, разрешение ударов локтями — встречали сопротивление.