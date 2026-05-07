Дана Уайт поставил вражду Чимаева и Стрикленда на второе место после Хабиба и Конора

Глава UFC Дана Уайт назвал пять самых напряжённых противостояний в истории организации по уровню ненависти между бойцами.

«Если говорить о топ-5 боёв в истории UFC, где между соперниками была реальная ненависть, я бы поставил этот бой на второе место — сразу после Конора [Макгрегора] и Хабиба [Нурмагомедова].

И единственная причина, почему Конор — Хабиб выше, заключается в том, что произошло в Бруклине перед тем боем, вся раскрутка и события накануне. Но этот бой тоже должен быть мощным. Два лучших бойца в мире, которые терпеть друг друга не могут — это обещает невероятный вечер», — сказал Уайт в эфире WFAN Sports Radio.