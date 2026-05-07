Спарринг-партнёр Чимаева: Стрикленд — нормальный мужик

Российский боец UFC Байсангур Сусуркаев рассказал о тренировках и общении с американцем Шоном Стриклендом, который 10 мая проведёт титульный бой с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 328 в Ньюарке.

«Он болтает, а мы между собой даже матом не говорим. Мы общались с Чимаевым на эту тему. Он говорит: «Да он клоун». Хамзат уже не реагирует на такие слова, как раньше. Это с опытом приходит. Когда мы были в Вегасе, то Шон к нам подходил. Мы даже руку ему не подали, а он говорит: «Я знаю, что я вам не нравлюсь. Я просто болтаю, чтобы заработать денег и получить бой. Я очень сильно уважаю чеченцев, вы настоящие мужчины». Мне нравится его характер, он нормальный мужик. Но из-за своего менталитета… У них нет такого, что за слова надо отвечать. Поэтому они и болтают. Если бы он жил, как и мы, то он бы так не говорил», — приводит слова Сусуркаева Sport24.