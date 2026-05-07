Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Спарринг-партнёр Чимаева: Стрикленд — нормальный мужик

Спарринг-партнёр Чимаева: Стрикленд — нормальный мужик
Комментарии

Российский боец UFC Байсангур Сусуркаев рассказал о тренировках и общении с американцем Шоном Стриклендом, который 10 мая проведёт титульный бой с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 328 в Ньюарке.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Он болтает, а мы между собой даже матом не говорим. Мы общались с Чимаевым на эту тему. Он говорит: «Да он клоун». Хамзат уже не реагирует на такие слова, как раньше. Это с опытом приходит. Когда мы были в Вегасе, то Шон к нам подходил. Мы даже руку ему не подали, а он говорит: «Я знаю, что я вам не нравлюсь. Я просто болтаю, чтобы заработать денег и получить бой. Я очень сильно уважаю чеченцев, вы настоящие мужчины». Мне нравится его характер, он нормальный мужик. Но из-за своего менталитета… У них нет такого, что за слова надо отвечать. Поэтому они и болтают. Если бы он жил, как и мы, то он бы так не говорил», — приводит слова Сусуркаева Sport24.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сусуркаев: американцы готовы помочь только на словах. А на деле — слабые
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android