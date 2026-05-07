Чимаева и Стрикленда посадят по разным краям сцены на пресс-конференции UFC 328

UFC принял решение посадить в разных концах сцены чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) россиянина Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, и бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда во время пресс-конференции к турниру UFC 328, сообщает журналист Marca Ирати Прат.

«UFC решил разделить Чимаева и Стрикленда на пресс-конференции настолько, насколько это возможно. Посмотрим, будет ли этого достаточно», — написал Прат в своём аккаунте в социальной сети X.

Пресс-конференция начнётся в 00:00 мск. Поединок Чимаев – Стрикленд состоится 10 мая в Ньюарке (США). Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции и турнира.