Чимаев и Стрикленд устроили перепалку на старте пресс-конференции

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев и американец Шон Стрикленд обменялись бранью в самом начале пресс-конференции к турниру UFC 328 в Ньюарке (США).

Стрикленд несколько раз оскорбил Чимаева, тот ответил. Бойцы обменялись нецензурными репликами, и только охране удалось их сдержать. UFC принял решение рассадить Чимаева и Стрикленда в разных концах зала, однако словесная перепалка вспыхнула сразу после начала мероприятия.

Глава UFC Дана Уайт ранее поставил вражду Чимаева и Стрикленда на второе место в списке самых напряжённых противостояний в истории организации — после Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.