Чимаев — о Стрикленде: я буду твоим папочкой каждый день

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев на пресс-конференции перед турниром UFC 328 в Ньюарке жёстко высказался о своём сопернике, бывшем обладателе титула Шоне Стрикленде. Бойцы встретятся в октагоне в ночь с 9 на 10 мая.

«Это очередной «цыплёнок» на моём пути. Я готов избивать его каждый день. Что меня задело в его словах? Ничего. Я просто счастлив, что изобью его. Это лёгкие деньги для меня. Я буду твоим папочкой каждый день», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Напомним, в рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.