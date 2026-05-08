Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев — о Стрикленде: я буду твоим папочкой каждый день

Чимаев — о Стрикленде: я буду твоим папочкой каждый день
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев на пресс-конференции перед турниром UFC 328 в Ньюарке жёстко высказался о своём сопернике, бывшем обладателе титула Шоне Стрикленде. Бойцы встретятся в октагоне в ночь с 9 на 10 мая.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Это очередной «цыплёнок» на моём пути. Я готов избивать его каждый день. Что меня задело в его словах? Ничего. Я просто счастлив, что изобью его. Это лёгкие деньги для меня. Я буду твоим папочкой каждый день», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Напомним, в рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

Материалы по теме
Чимаев и Стрикленд устроили перепалку на старте пресс-конференции
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android