Стрикленд — о Чимаеве: он никогда не побьёт меня, он — слабак

Стрикленд — о Чимаеве: он никогда не побьёт меня, он — слабак
Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд на пресс-конференции к турниру UFC 328 в Ньюарке (США) резко высказался в адрес чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) россиянина Хамзата Чимаева.

«Он никогда не побьёт меня. Он просто слабак. Я скажу так. Я — американец. Вы видите здесь моих фанатов. Разве меня нужно от кого-то защищать?

(обращается к Хамзату) И ты собрался остановить американца в Америке? Мы живём в этой стране. Мы сражаемся за независимость. И ты ничего не сделаешь мне!» — сказал Стрикленд в ходе пресс-конференции.

Поединок Чимаев – Стрикленд состоится 10 мая. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

