Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я убью его. Я заставлю его плакать». Хамзат Чимаев — о бое со Стриклендом

«Я убью его. Я заставлю его плакать». Хамзат Чимаев — о бое со Стриклендом
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев на пресс-конференции перед турниром UFC 328 в Ньюарке продолжил словесную перепалку с бывшим обладателем титула Шоном Стриклендом, обвинив соперника в трусости и пообещав жестоко расправиться с ним в октагоне.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Он боится меня. Поэтому меня останавливают. В Америке любят меня намного больше, чем его. Поэтому они будут болеть за меня. И будут радоваться за меня. Он называл меня террористом. И я стану для него террористом. Я убью его. Я заставлю его плакать», — сказал Хамзат Чимаев на пресс-конференции.

Напомним, в рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

Материалы по теме
Чимаев — о Стрикленде: я буду твоим папочкой каждый день
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android