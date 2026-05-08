«Я убью его. Я заставлю его плакать». Хамзат Чимаев — о бое со Стриклендом

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев на пресс-конференции перед турниром UFC 328 в Ньюарке продолжил словесную перепалку с бывшим обладателем титула Шоном Стриклендом, обвинив соперника в трусости и пообещав жестоко расправиться с ним в октагоне.

«Он боится меня. Поэтому меня останавливают. В Америке любят меня намного больше, чем его. Поэтому они будут болеть за меня. И будут радоваться за меня. Он называл меня террористом. И я стану для него террористом. Я убью его. Я заставлю его плакать», — сказал Хамзат Чимаев на пресс-конференции.

Напомним, в рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.