Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев — Стрикленду: я буду твоим папочкой в октагоне

Чимаев — Стрикленду: я буду твоим папочкой в октагоне
Комментарии

Пресс-конференция к турниру UFC 328 в Ньюарке (США) началась с немедленной стычки между чемпионом в среднем весе россиянином Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

Стрикленд: Он просто болтает. Это всё, на что он способен.

Чимаев: Пошёл ты *****. Я буду твоим папочкой в октагоне. Поплачь!

Стрикленд: Ты ***** из Чечни. Ты *******, который убежал из своей страны, ***********.

Чимаев: Давай поплачем сейчас! — сказали мужчины на старте пресс-конференции.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

Сейчас читают:
Пресс-конференция UFC 328: Чимаева и Стрикленда разнимала охрана. Огонь в США! LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 328: Чимаева и Стрикленда разнимала охрана. Огонь в США! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android