Чимаев — Стрикленду: я буду твоим папочкой в октагоне

Пресс-конференция к турниру UFC 328 в Ньюарке (США) началась с немедленной стычки между чемпионом в среднем весе россиянином Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом.

Стрикленд: Он просто болтает. Это всё, на что он способен.

Чимаев: Пошёл ты *****. Я буду твоим папочкой в октагоне. Поплачь!

Стрикленд: Ты ***** из Чечни. Ты *******, который убежал из своей страны, ***********.

Чимаев: Давай поплачем сейчас! — сказали мужчины на старте пресс-конференции.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.