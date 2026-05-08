Чимаев — о Стрикленде: я заставлю его плакать

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев на пресс-конференции к турниру UFC 328 ответил на оскорбления Шона Стрикленда.

«Я буду издеваться над тобой. Я буду издеваться над тобой. Ты ничего не сделаешь. Выстрели в меня. Выстрели в меня. Ты ничего мне не сделаешь. Никогда и ничего. Я всегда готов сломать его. И я заставлю его плакать. Однозначно», — сказал Хамзат Чимаев на пресс-конференции, обращаясь к Стрикленду.

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.