Чимаев и Стрикленд устроили потасовку на пресс-конференции после стердауна

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и американец Шон Стрикленд устроили потасовку во время пресс-конференции к турниру UFC 328 в Ньюарке после стердауна.

Фото: Кадр из трансляции

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.

Фото: Кадр из трансляции

Поединок Чимаев – Стрикленд состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию.