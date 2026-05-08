Шон Стрикленд — о Чимаеве: я давно делаю этот бизнес. И ты тут никто! Я разобью тебя

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд на пресс-конференции перед турниром UFC 328 в Ньюарке ответил на угрозы действующего обладателя титула в среднем весе Хамзата Чимаева, пообещав расправиться с ним в октагоне.

«Я давно делаю этот бизнес. И ты тут никто! Я разобью тебя», — сказал Шон Стрикленд в ходе пресс-конференции.

Поединок Чимаев – Стрикленд состоится 10 мая в Ньюарке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, в рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Хамзат Чимаев выступает с 2018 года.