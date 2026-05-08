Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд — о Чимаеве: я давно делаю этот бизнес. И ты тут никто! Я разобью тебя

Шон Стрикленд — о Чимаеве: я давно делаю этот бизнес. И ты тут никто! Я разобью тебя
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд на пресс-конференции перед турниром UFC 328 в Ньюарке ответил на угрозы действующего обладателя титула в среднем весе Хамзата Чимаева, пообещав расправиться с ним в октагоне.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Я давно делаю этот бизнес. И ты тут никто! Я разобью тебя», — сказал Шон Стрикленд в ходе пресс-конференции.

Поединок Чимаев – Стрикленд состоится 10 мая в Ньюарке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, в рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Хамзат Чимаев выступает с 2018 года.

Сейчас читают:
Пресс-конференция UFC 328: Чимаев ударил Стрикленда! Парней разнимала охрана
Live
Пресс-конференция UFC 328: Чимаев ударил Стрикленда! Парней разнимала охрана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android