Чимаев — о Стрикленде: я встретил его на улице, и он испугался меня

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев на пресс-конференции перед турниром UFC 328 в Ньюарке обратился к бывшему обладателю титула Шону Стрикленду.

«Да, я изменю твою жизнь. Да, я сделаю это. Ты говоришь, что я не бил тебя во время спаррингов. А что скажет твой тренер? Эрик, что ты скажешь? У нас же даже есть видео. Я встретил его на улице. И он испугался меня. Давай, расскажи об этом сейчас. Как ты выглядел испуганным. Расскажи эту честную историю. Расскажи всем, какой ты правильный. Каждый день я жду вас. Дагестан, Чечня. Приезжайте. Мы ждём вас», — сказал Хамзат Чимаев на пресс-конференции.