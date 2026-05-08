Чимаев и Стрикленд провели стердаун на UFC 328 после скандальной пресс-конференции

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев и американец Шон Стрикленд провели битву взглядов перед турниром UFC 328 в Ньюарке (США). Стердаун прошёл в напряжённой обстановке после того, как ранее пресс-конференция началась с немедленной словесной перепалки между бойцами.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

32-летний Чимаев имеет в профессиональных ММА 15 побед и ни одного поражения. В августе 2025 года впервые претендовал на титул промоушена в бою с Дрикусом дю Плесси и победил его единогласным решением судей в рамках UFC 319.

35-летний Стрикленд на профессиональном уровне одержал 30 побед и потерпел семь поражений. Боец дважды владел чемпионским поясом, однако не провёл ни одной успешной защиты.

