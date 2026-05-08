Хамзат Чимаев ударил Шона Стрикленда во время стердауна

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев нанёс удар ногой бывшему обладателю титула Шону Стрикленду во время традиционной битвы взглядов перед главным боем турнира UFC 328 в Ньюарке.

На протяжении всей пресс-конференции соперники обменивались оскорблениями, а стердаун моментально перерос в потасовку. Находясь на сцене, Чимаев и Стрикленд в течение нескольких секунд смотрели друг на друга, после чего уроженец Чечни нанёс удар ногой. Бойцов пришлось разнимать.

Напомним, в рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.