Хамзат Чимаев: Стрикленд будет плакать этой ночью. Я заставлю его танцевать как балерина

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев высказался о предстоящем бое с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 328.

«Я богатый. А ты бедный. Заткнись. Я намного опаснее тебя. Я уже сабмитил его. И не один раз. Он постоянно плакал. И будет плакать снова. Он будет плакать этой ночью. Я заставлю его танцевать как балерина», — сказал Хамзат Чимаев на пресс-конференции.

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.