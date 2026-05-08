Видео скандального стердауна, на котором Чимаев ударил Стрикленда

Появилось видео скандального стердауна, на котором чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев пнул американца Шона Стрикленда перед турниром UFC 328.

Во время пресс-конференции бойцы оскорбляли друг друга. Это же происходило и во время битвы взглядов, во время которой Чимаев ногой ударил Стрикленда.

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.