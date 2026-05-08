Чимаев – на слова Стрикленда: Америка, Америка. Это звучит смешно для меня

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев ответил на слова Шона Стрикленда, в котором тот упомянул США. Ранее на пресс-конференции Стрикленд заявил, что Чимаев ничего не сможет сделать ему в Америке.

«Америка, Америка. Это звучит смешно для меня, брат. Здесь все меня любят. Все любят меня тут. И они увидят, как я изобью тебя! Ты будешь плакать», — сказал Хамзат Чимаев на пресс-конференции.

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.