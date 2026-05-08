«Он даже не сможет ударить меня». Стрикленд – о Чимаеве

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд на пресс-конференции перед турниром UFC 328 в Ньюарке высказался о предстоящем бое с действующим обладателем титула в среднем весе Хамзатом Чимаевым.

«Выходы в октагон – это моя жизнь. И этот бой изменит мою жизнь. Я не беспокоюсь о нём. Пусть попробует побить меня. Он даже не сможет ударить меня. Почему мы должны куда-то ехать? Мы выясним всё совсем скоро», — сказал Шон Стрикленд на пресс-конференции.

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.