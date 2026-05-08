Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, что говорили Чимаев и Стрикленд перед стычкой на битве взглядов

Стало известно, что говорили Чимаев и Стрикленд перед стычкой на битве взглядов
Комментарии

Появилась расшифровка слов чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, американца Шона Стрикленда и главы лиги Даны Уайта во время скандальной битвы взглядов перед боем на UFC 328. Напомним, во время стердауна Чимаев и Стрикленд устроили перепалку, после чего Чимаев ударил ногой американца.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

Уайт: Ребята, ведите себя нормально

Чимаев: Да я не буду тебя трогать!

Стрикленд: Ничего ты не сделаешь, псина

Чимаев: Ничего не сделаю? Я **** тебя!

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 328: Чимаев ударил Стрикленда! Парней разнимала охрана
Live
Пресс-конференция UFC 328: Чимаев ударил Стрикленда! Парней разнимала охрана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android