Стало известно, что говорили Чимаев и Стрикленд перед стычкой на битве взглядов

Появилась расшифровка слов чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, американца Шона Стрикленда и главы лиги Даны Уайта во время скандальной битвы взглядов перед боем на UFC 328. Напомним, во время стердауна Чимаев и Стрикленд устроили перепалку, после чего Чимаев ударил ногой американца.

Уайт: Ребята, ведите себя нормально

Чимаев: Да я не буду тебя трогать!

Стрикленд: Ничего ты не сделаешь, псина

Чимаев: Ничего не сделаю? Я **** тебя!

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.