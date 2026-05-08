«Да, я буду тебя буллить!» Чимаев – Стрикленду

Действующий обладатель титула в среднем весе Хамзат Чимаев (ОАЭ) вступил в словесную перепалку с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Шоном Стриклендом (США) на пресс-конференции перед турниром UFC 328 в Ньюарке.

Стрикленд: Чимаев всегда ходит так, будто пытается всех забуллить…

Чимаев: Да, я буду тебя буллить! Помнишь это: «Эрик, убери его от меня». Да, поговори про это. Он всегда плакал в качалке. Пусть твой тренер об этом расскажет.

Стрикленд: Мы занимались борьбой, когда ты проснулся и встал с кровати, но ты сразу убежал. Мы все были там и видели, как ты сбежал. Я никогда не убегаю!

Чимаев: Я много раз сабмитил его, он знает об этом. Он нервничает, посмотрите на него! Поплачь… Я буду твоим папашей.

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.