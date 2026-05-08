Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Да, я буду тебя буллить!» Чимаев – Стрикленду

«Да, я буду тебя буллить!» Чимаев – Стрикленду
Комментарии

Действующий обладатель титула в среднем весе Хамзат Чимаев (ОАЭ) вступил в словесную перепалку с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Шоном Стриклендом (США) на пресс-конференции перед турниром UFC 328 в Ньюарке.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

Стрикленд: Чимаев всегда ходит так, будто пытается всех забуллить…

Чимаев: Да, я буду тебя буллить! Помнишь это: «Эрик, убери его от меня». Да, поговори про это. Он всегда плакал в качалке. Пусть твой тренер об этом расскажет.

Стрикленд: Мы занимались борьбой, когда ты проснулся и встал с кровати, но ты сразу убежал. Мы все были там и видели, как ты сбежал. Я никогда не убегаю!

Чимаев: Я много раз сабмитил его, он знает об этом. Он нервничает, посмотрите на него! Поплачь… Я буду твоим папашей.

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Материалы по теме
«Он даже не сможет ударить меня». Стрикленд – о Чимаеве
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android