Стрикленд опубликовал пост после скандального стердауна с Чимаевым перед UFC 328

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд опубликовал пост после стердауна с обладателем титула в среднем весе Хамзатом Чимаевым перед боем на турнире UFC 328. Напомним, во время битвы взглядов Чимаев и Стрикленд устроили перепалку, после чего Хамзат ударил ногой американца.

«Именно этого я и ожидал от труса», — написал Стрикленд на личной странице в социальной сети X.

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.