Хамзат Чимаев назвал трусом Шона Стрикленда

Действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, назвал трусом бывшего чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда на пресс-конференции перед турниром UFC 328 в Ньюарке.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Почему ты сбежал в другой отель? Почему ты не остановился в одном отеле со мной? Если ты не трус, то почему? Я ведь ждал тебя в лобби», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.

