UFC 328: где смотреть турнир, на каком канале

10 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск.

В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.

В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе (до 84 кг) американец Джошуа Ван сразится с японцем Тацуро Тайрой.