UFC 328: полный кард участников, список бойцов
В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.
Представляем полный кард турнира UFC 328
Основной кард:
- Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;
- Джошуа Ван — Тацуро Таира;
- Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;
- Шон Брэди — Хоакин Бакли;
- Кинг Грин — Джереми Стивенс.
Предварительный кард:
- Атеба Готье — Оззи Диас;
- Джим Миллер — Джаред Гордон;
- Грант Доусон — Матеуш Ребецки;
- Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;
- Пэт Сабатини — Уильям Гомис;
- Роман Копылов — Марко Тулио;
- Клейтон Карпентер — Хосе Очоа;
- Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос.
Комментарии