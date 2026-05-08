UFC 328: полный кард участников, список бойцов

UFC 328: полный кард участников, список бойцов
В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

Представляем полный кард турнира UFC 328

Основной кард:

  • Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;
  • Джошуа Ван — Тацуро Таира;
  • Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;
  • Шон Брэди — Хоакин Бакли;
  • Кинг Грин — Джереми Стивенс.

Предварительный кард:

  • Атеба Готье — Оззи Диас;
  • Джим Миллер — Джаред Гордон;
  • Грант Доусон — Матеуш Ребецки;
  • Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;
  • Пэт Сабатини — Уильям Гомис;
  • Роман Копылов — Марко Тулио;
  • Клейтон Карпентер — Хосе Очоа;
  • Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос.
Пресс-конференция UFC 328: Чимаев ударил Стрикленда! Парней разнимала охрана
