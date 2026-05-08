UFC 328: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

Представляем полный кард турнира UFC 328

Основной кард:

Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;

Джошуа Ван — Тацуро Таира;

Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;

Шон Брэди — Хоакин Бакли;

Кинг Грин — Джереми Стивенс.

Предварительный кард: