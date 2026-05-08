Пресс-конференция Чимаева и Стрикленда стала самой популярной со времён Конора — Порье 3

Прямая трансляция пресс-конференции чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, и американца Шона Стрикленда на YouTube собрала свыше 204 тыс. зрителей — это крупнейшая аудитория пресс-конференции UFC со времён боя Конор Макгрегор — Дастин Порье 3. Абсолютный рекорд по-прежнему удерживает противостояние Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (США). В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.