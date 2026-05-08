Хамзат Чимаев после пресс-конференции рассказал, что сделает с Шоном Стриклендом в бою

Непобеждённый 31-летний обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, после скандальной пресс-конференции в преддверии турнира UFC 328 рассказал, что планирует сделать со своим оппонентом американцем Шоном Стриклендом во время их поединка в главном сражении вечера. Турнир пройдёт 10 мая.

Стрикленд является бывшим чемпионом промоушена в среднем весе. Для Хамзата это будет первая защита его титула, который он завоевал в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси в августе 2025 года, где победил единогласным судейским решением.