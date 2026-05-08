Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Будет драться летом». Дана Уайт — о следующем поединке Конора Макгрегора

«Будет драться летом». Дана Уайт — о следующем поединке Конора Макгрегора
Комментарии

Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался по поводу следующего поединка легендарного ирландца и первого двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«У нас всё отлично с Конором. Я чрезвычайно уверен, что Конор будет драться в этом году. Нет никаких сомнений, что мы настроим его и он будет готов выйти. Он тренируется. Есть кадры, где он тренируется прямо сейчас.

Он будет драться этим летом, начнём с этого. Я думал, это произойдёт в прошлом году, но не получилось. Так что сейчас я полностью уверен в том, что его поединок случится этим летом. Он кажется очень замотивированным, он тренируется, и есть много других отличных событий за кулисами, которые внушают мне большую уверенность, что он будет драться этим летом», — приводит слова Уайта журналист Джим Роум в социальной сети Х.

Материалы по теме
Пресс-конференция Чимаева и Стрикленда стала самой популярной со времён Конора — Порье 3
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android