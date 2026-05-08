«Будет драться летом». Дана Уайт — о следующем поединке Конора Макгрегора

Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался по поводу следующего поединка легендарного ирландца и первого двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«У нас всё отлично с Конором. Я чрезвычайно уверен, что Конор будет драться в этом году. Нет никаких сомнений, что мы настроим его и он будет готов выйти. Он тренируется. Есть кадры, где он тренируется прямо сейчас.

Он будет драться этим летом, начнём с этого. Я думал, это произойдёт в прошлом году, но не получилось. Так что сейчас я полностью уверен в том, что его поединок случится этим летом. Он кажется очень замотивированным, он тренируется, и есть много других отличных событий за кулисами, которые внушают мне большую уверенность, что он будет драться этим летом», — приводит слова Уайта журналист Джим Роум в социальной сети Х.