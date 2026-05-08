Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Прогноз на бой Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд, 10 мая 2026

Адам Богатырёв дал прогноз на бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда
Комментарии

Тяжеловес АСА Адам Богатырёв поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Очевидно, что Хамзат в этой паре фаворит. Не очень понимаю, за счёт чего Стрикленд может победить. Кто-то говорит, что у него неплохая защита от тейкдаунов, но давайте честно скажем, что он ещё не встречался с борцами уровня Чимаева. Думаю, что Чимаеву не составит труда сделать перевод и разобраться с Шоном. Думаю, что Хамзат сможет закончить бой досрочно», — сказал Богатырёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Чимаев и Стрикленд возглавят кард турнира UFC 328 в ночь на 10 мая в Ньюарке и сразятся за чемпионство Хамзата в среднем весе.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 328: Чимаев гонял 21 кг перед боем со Стриклендом! Справится? LIVE
Live
Взвешивание UFC 328: Чимаев гонял 21 кг перед боем со Стриклендом! Справится? LIVE
Чимаев и Стрикленд — новые Хабиб с Конором. Этот бой нельзя пропускать Чимаев и Стрикленд — новые Хабиб с Конором. Этот бой нельзя пропускать
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android