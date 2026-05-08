Адам Богатырёв дал прогноз на бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда

Тяжеловес АСА Адам Богатырёв поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

«Очевидно, что Хамзат в этой паре фаворит. Не очень понимаю, за счёт чего Стрикленд может победить. Кто-то говорит, что у него неплохая защита от тейкдаунов, но давайте честно скажем, что он ещё не встречался с борцами уровня Чимаева. Думаю, что Чимаеву не составит труда сделать перевод и разобраться с Шоном. Думаю, что Хамзат сможет закончить бой досрочно», — сказал Богатырёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Чимаев и Стрикленд возглавят кард турнира UFC 328 в ночь на 10 мая в Ньюарке и сразятся за чемпионство Хамзата в среднем весе.