Уайт — Дэнису: не приходи на UFC 328, «братья-мусульмане» будут сосредоточены на тебе

Глава UFC Дана Уайт обратился к чемпиону лиги Misfists в полутяжёлом весе Диллону Дэнису, предупредив, чтобы он не посещал турнир UFC 328, где выступят чемпион организации в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и американец Шон Стрикленд.

«Диллон, если ты появишься в субботу, возможно, «братья-мусульмане» будут так сосредоточены на тебе, что не смогут добраться до Шона», — заявил Уайт в прямом эфире на канале Нины Драмы.

В ноябре 2025 года, во время UFC 322 (Махачев — Делла Маддалена), Дэнис принял участие в массовой драке. С Диллоном подрался Абубакар Нурмагомедов. Также активное участие в потасовке принял Магомед Зайнуков — спарринг-партнёр Ислама Махачева. На одном из видео запечатлён момент, где Зайнуков несколько раз бьёт в голову Дэниса.