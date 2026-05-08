Арман Царукян будет страховать поединок Илии Топурии и Джастина Гэтжи в Белом доме

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян будет страховать титульный поединок между Илией Топурией и Джастином Гэтжи в Белом доме, о чём заявил президент промоушена Дана Уайт.

«Что касается следующего боя Армана. Итак, Арман будет страховать поединок [Топурии и Гэтжи] на лужайке Белого дома. Если с этим боем что-то случится, Арман выйдет туда.

То, как он ведёт себя в социальных сетях, действительно впечатляет. Это то, что нужно делать. Когда ты облажался и сделал какую-то глупость, выходи и, *****, заставляй людей бояться тебя», — сказал Уайт в прямом эфире блогерши Нины Драмы на платформе Kick.