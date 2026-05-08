Официальный анонс поединка Макгрегора ожидается в ближайшие дни — Bloody Elbow

Глава UFC Дана Уайт в эфире The Jim Rome Show заявил, что ирландец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор проведёт бой этим летом. По информации издания Bloody Elbow, официальное подтверждение поединка ожидается в течение нескольких дней, но не позднее следующей недели.

Со слов источника, Макгрегор встретится с бывшим чемпионом полулёгкого веса и обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем 11 июля на турнире UFC 329 в рамках Международной бойцовской недели, однако контракт пока не подписан.

Макгрегор не выступал с 2021 года, когда получил тяжёлую травму в третьем бою с Дастином Порье.