Голуб: чемпионские раунды станут для Чимаева адом

Российский тяжеловес Алексей Голуб поделился прогнозами на бой между чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Хамзат, как обычно, попрёт вперёд с первых секунд, пытаясь сразу перевести Шона и оформить быстрый сабмишн. Стрикленд — мастер защиты и неудобного стиля, он будет максимально сушить бой и стараться не дать Хамзату закрепиться сверху.

Если Шон выживет в первом раунде и не даст себя финишировать, Хамзат начнёт проседать по кардио, как это уже бывало в его затяжных боях. Стрикленд начнёт методично расстреливать его своим фирменным джебом и фронт-киками, сбивая дыхание и заставляя Хамзата нервничать. Чимаев заберёт начало за счёт агрессии и контроля, но чемпионские раунды станут для него адом.

Если говорить о прогнозе — победа Чимаева решением судей. Хамзат слишком взрывной в начале боя, даже если он устанет, его навыков борьбы хватит, чтобы забрать ключевые эпизоды и залёживать Шона в нужные моменты», — сказал Голуб в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

