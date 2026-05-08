Видео: Ислам Махачев работает со штангой в тренировочном лагере

В социальных сетях появился видеоролик из тренировочного лагеря 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева.

На кадрах запечатлена работа Ислама со штангой.

Ранее стало известно, что в ходе подготовки к следующему поединку в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC) Ислам приступил к работе с двумя олимпийскими чемпионами по борьбе — 27-летним Разамбеком Жамаловым, который стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в категории до 74 кг, и 23-летним Ахмедом Тажудиновым, представляющим Россию и Бахрейн, ставшим обладателем золотой медали на Олимпиаде 2024 года в категории до 97 кг.