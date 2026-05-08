Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл рассказал, кого считает победителем в предстоящем поединке Чимаев — Стрикленд

Том Аспиналл рассказал, кого считает победителем в предстоящем поединке Чимаев — Стрикленд
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл поделился прогнозом на главный бой турнира UFC 328 между чемпионом организации в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Думаю, Хамзат выглядит довольно неудержимым в плане тейкдаунов. Его ударка тоже очень опасна. Вероятно, у Стрикленда есть небольшое преимущество в стойке, но в борьбе — не знаю, сможет ли он достаточно раз подниматься.

Большой вопрос: сколько раз он сможет встать, не попавшись на приём и не устав? Хамзат будет повторять это все пять раундов. Если Стрикленд выдержит и навяжет свой неудобный, нестандартный стиль в стойке — шанс определённо есть. Но я склоняюсь к Хамзату.

Вердикт: Хамзат решением. Думаю, бой будет более конкурентным, чем с [Дрикусом] дю Плесси, но Хамзат победит», — сказал Аспиналл в видео для своего YouTube-канала.

Турнир UFC 328 пройдёт в ночь на 10 мая в Ньюарке.

Сейчас читают:
Взвешивание UFC 328: турнир близко! Будут ли проблемы с весом у Чимаева и Стрикленда? LIVE
Live
Взвешивание UFC 328: турнир близко! Будут ли проблемы с весом у Чимаева и Стрикленда? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android