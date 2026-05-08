Том Аспиналл рассказал, кого считает победителем в предстоящем поединке Чимаев — Стрикленд

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл поделился прогнозом на главный бой турнира UFC 328 между чемпионом организации в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом.

«Думаю, Хамзат выглядит довольно неудержимым в плане тейкдаунов. Его ударка тоже очень опасна. Вероятно, у Стрикленда есть небольшое преимущество в стойке, но в борьбе — не знаю, сможет ли он достаточно раз подниматься.

Большой вопрос: сколько раз он сможет встать, не попавшись на приём и не устав? Хамзат будет повторять это все пять раундов. Если Стрикленд выдержит и навяжет свой неудобный, нестандартный стиль в стойке — шанс определённо есть. Но я склоняюсь к Хамзату.

Вердикт: Хамзат решением. Думаю, бой будет более конкурентным, чем с [Дрикусом] дю Плесси, но Хамзат победит», — сказал Аспиналл в видео для своего YouTube-канала.

Турнир UFC 328 пройдёт в ночь на 10 мая в Ньюарке.